Il tanto agognato incontro con Stefan Radu è finalmente arrivato. La Lazio ha convocato il difensore nella serata di ieri. Un lungo confronto che ha confermato la grande voglia del difensore romeno di rimanere nella capitale. Su di lui oltre agli interessi passati di Cagliari e Genoa vi è anche quello dell'Inter e del suo ex tecnico Simone Inzaghi. Dopo l'incontro di ieri col ds Tare, Radu si è preso poco tempo per riflettere e dare la proprio risposta. Come riporta Il Corriere dello Sport l'offerta della Lazio è rimasta quella per un anno. Al massimo con opzione per una seconda stagione. A breve arriverà la decisione del recordman di presenze con la maglia biancoceleste (412).