Iniziato poco dopo le 21 e 30 il vertice tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito a Formello. Il tecnico e il presidente della Lazio stasera fanno il punto definitivo sul mercato, riguardo gli obiettivi per rinforzare la rosa. L'incontro serve soprattutto per mettere fine alle polemiche a distanza di questi giorni e appianare le diversità di vedute tra i due sui profili necessari da andare a prendere.



GLI SCENARI - Si è respirata tensione la scorsa settimana con i ripetuti "no" dell'allenatore toscano a tutte le proposte arrivategli dal patron: Kamada, Sow e Zacharjan sono solo gli ultimi esempi in ordine cronologico. A Sarri non va giù che Lotito agisca di testa sua, senza considerare le sue indicazioni tecniche su chi sia più adatto al 4-3-3. Per contro il patron non può assecondare tutte le richieste del tecnico (Berardi e Zielinski, soprattutto), perché i costi delle operazioni sono ritenuti eccessivi. Difficile che si possa arrivare addirittura a una rottura totale, al netto delle divergenze. Di sicuro però da stasera tutti - tifosi in testa - si attendono una soluzione per superare l'empasse. Tra 20 giorni inizia la stagione e ad oggi il solo Castellanos (a sua volta frutto di un compromesso al ribasso sul mercato tra Lotito e Sarri, ndr) non può bastare.