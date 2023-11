Le ottime risposte arrivate da Ivan Provedel dal suo approdo alla Lazio spingono la dirigenza biancoceleste a muoversi per blindare il portiere azzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è in programma un incontro con il suo agente, non tanto per allungare la scadenza (fissata per il 2027), quanto invece per valutare eventuali adattamenti dell'ingaggio, che attualmente è tra i più bassi in rosa.