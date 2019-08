Joaquin Correa più vicino al rinnovo con la Lazio. Come riportato da Sky Sport, l’incontro tra l’argentino, il suo agente Lucci e il direttore sportivo biancoceleste Tare avvenuto in mattinata a Formello ha dato esito positivo. Dopo i rifiuti alle proposte di Milan e Tottenham, sono vicini il prolungamento e il rinnovo di contratto di Correa con la Lazio. La novità dovrebbe essere l’inserimento di una clausola rescissoria tra i 70 e gli 80 milioni di euro. L’anno scorso ha totalizzato 9 gol e 7 assist in 44 con la maglia biancoceleste. La Lazio è pronta blindare Correa.