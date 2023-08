. Definita la cessione di Zakaria al Monaco, Cristiano Giuntoli è al lavoro per una doppia operazione con la Lazio.Per l’esterno difensivo è stata definita un’intesa da considerarsi definitiva (bisogna solo limare le cifre dell’operazione sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione europea della società di Lotito) ma non è tutto:, rientrato dal suo prestito annuale a Monza. Un pressing del presidente biancoceleste che possa soddisfare la necessità di Sarri di disporre di un mediano che unisca qualità e quantità.L'incontro di oggi è servito a sciogliere i nodi più importanti per definire la trattativa: in primis la formula (prestito con obbligo di riscatto) in segundis le cifre.La Vecchia Signora ha abbassato le proprie richieste, giungendo a un accordo con la Lazio sulla base di 21 milioni di euro complessivi. Un’operazione, dunque, per la quale si è cominciato a lavorare già nella giornata di oggi come riportato da Sky Sport e confermato da Calciomercato.com:. Ora è tutto nelle mani di Rovella che sta valutando quest'ipotesi insieme al suo staff, vista anche la possibilità di disputare la Champions League. Difficile, almeno allo stato attuale dei fatti, un nuovo inserimento da parte del Monza con Galliani che riaccoglierebbe a braccia aperte il 21enne mediano.