Radu, incontro segreto per ricucire lo strappo. Il difensore, dopo 12 anni di Lazio, vorrebbe ricucire lo strappo con la società, sta provando le armi della diplomazia. Come riporta Di Marzio, la Lazio avrebbe concesso a Radu un incontro segreto.



RADU LAZIO - Il romeno sta ascoltando - e rifiutando - alcune proposte dall'estero, vorrebbe restare alla Lazio. Il disgelo con la Lazio, ad oggi, sembra ancora lontano, per ora nessun passo indietro da parte della società.