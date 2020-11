La Lazio di Inzaghi soffre molto in casa. Quello che dovrebbe essere il fortino della squadra biancoceleste, come riporta Il Messaggero sta diventato un incubo. Solamente 5 punti in 5 gare, ruolino decisamente negativo confermato ieri dalla brutta sconfitta per 1-3 contro l'Udinese. Una Lazio che non è sembrata neanche scendere in campo, probabilmente distratta dal match point per gli ottavi di finale di Champions League previsto mercoledì sera contro il Borussia Dortmund.