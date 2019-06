Un retroscena in apertura di mercato che può cambiare tutto. Sergej Milinkovic-Savic cambia agente, o almeno c'è un tentativo in atto per il classe 1995: lo svela Il Messaggero, che racconta di come Jorge Mendes si sia mosso per "sottrarre" la procura del centrocampista della Lazio a Mateja Kezman, attuale agente. Un indizio per il suo futuro, che con il cambio agente sarebbe più lontano dalla capitale.