Luis Alberto rischia di allungare la lista degli infortunati in casa Lazio. Lo spagnolo, uscito ieri dopo un'ora nella sfida contro il Cagliari, accusando un fastidio muscolare all'adduttore, andrà ad intasare ulteriormente un'infermeria già piena. Gli esami strumentali delle prossime ore daranno il responso definitivo sull'entità del problema, ma la presenza del Mago per gli ottavi di finale di Coppa Italia è fortemente in dubbio.



Assenti sicuri martedì sera all'Olimpico contro il Genoa saranno invece Romagnoli, Casale e Zaccagni. I due centrali, che saranno ancora sostituiti dalla coppia Patric-Gila, sono alle prese anche loro con guai muscolari; l'esteno d'attacco invece deve riprendersi dal trauma all'anca subito a Salerno la settimana scorsa. Isakesn e Kamada viaggiano quindi verso una conferma. dall'inizio