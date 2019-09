Due allenamenti, e la Lazio avrà l'opportunità sul campo di dimenticare la sconfitta contro l'Inter. Allenamento mattutino che va senza intoppi, senza infortunati: Radu torna dal forte attacco d'influenza e ci sarà per la sesta di campionato. Dubbi di Inzaghi sul terzo da affiancare all'esperto difensore e ad Acerbi: uno tra Luiz Felipe, Bastos, Vavro e Patric, tutti in lizza per una sola maglia.



DUBBI DI INZAGHI E CERTEZZE - Altro ballottaggio a destra: Marusic si candida, anche perché Lazzari sembra un po' ancora fuori dal gioco biancoceleste, e la prestazione di Milano non ha convinto. A sinistra tornerà Lulic, il centrocampo sarà quello dei titiolarissimi. Ultimo dubbio di Inzaghi: Caicedo al posto di Correa. Oggi c'era l'argentino a fianco di Immobile, ma ha giocato sempre nelle ultime 3 gare. Inzaghi potrebbe decidere di lasciarlo a riposo.