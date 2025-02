Lazio, infortunio per Castellanos: si teme la lesione, programmati gli esami

AFP via Getty Images

La Lazio trema e incrocia le dita. Durante il primo tempo della sfida contro il Napoli, il Taty Castellanos ha dovuto abbandonare il campo a causa di un problema all’adduttore sinistro. Il giocatore, visibilmente provato, è uscito dagli spogliatoi in lacrime ed è stato sostituito da Noslin.



Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si sospetta una lesione muscolare. Tra oggi e domani il centravanti argentino sarà sottoposto a una serie di esami strumentali per valutare le sue condizioni e definire i tempi di recupero.



Al momento, ogni previsione rimane incerta, ma in caso di stiramento di primo grado si prevede un’assenza di circa venti giorni, rendendolo già out per la prossima partita contro il Venezia.