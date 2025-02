Getty Images

Lazio, infortunio per Dele-Bashiru: le condizioni

6 minuti fa



Arrivano pessime notizie in casa Lazio.



Durante la sfida del Penzo contro il Venezia, valida per la 26a giornata di Serie A, Fikayo Dele-Bashiru ha subito un infortunio ed è dovuto prematuramente uscire dalla partita contro gli arancioneroverdi, accompagnato dallo staff medico-sanitario che l’hanno sostenuto da entrambi i lati, data la vistosa fatica a camminare.



Il ko è avvenuto al 38' della sfida contro il Venezia, quando il centrocampista ha tentato una conclusione, prima di arrendersi per infortunio dopo uno scontro di gioco avvenuto due minuti prima con Zerbin. Al suo posto è entrato Belahyane, al debutto con i biancocelesti. Stando alle prime indiscrezioni, Dele-Bashiru avrebbe detto al proprio tecnico di aver poggiato male il piede e di aver subito sentito un forte dolore. Gli esami che sosterrà nelle prossime ore chiariranno le reali condizioni del giocatore allenato da Baroni.