La Serie A insorge: il nuovo Dpcm, che verrà applicato il 4 maggio, prevede in realtà la possibilità per i calciatori di allenarsi nei parchi in maniera individuale. Di fatto sottoponendoli a rischi, anche solo di creare quegli assembramenti per foto e autografi che tutti vogliono evitare.



IL PIANO DELLA LAZIO NEI PARCHI - La Lazio si è sempre allenata, ligia alle disposizioni dello staff. Non basta però quello che si può fare a casa, ora bisognerà alzare i ritmi dal punto di vista fisico: per questo la società, come riporta il Corriere dello Sport, sta studiando una serie di soluzioni per distribuire i giocatori nei parchi di Roma, senza troppi rischi. In questo modo potranno allenarsi, in attesa di ritrovarsi a Formello.