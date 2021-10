È iniziato anche sul campo il ritiro della Lazio. Dopo la pesante sconfitta contro il Verona per 4-1 nella serata di ieri il gruppo squadra è rientrato a Formello intorno alle ore 21:00 per rimanerci, secondo i piani, per il resto della settimana. Mercoledì ci sarà la Fiorentina, mentre sabato l’Atalanta. Due avversari molto ostici, motivo per il quale il ds Tare e Sarri hanno deciso di chiudere i calciatori nel proprio quartier generale per ritrovarsi.



COLPI DURI E TATTICA DIFENSIVA - Torello, skip e poi lunga sessione tecnica con una partitella. La seduta odierna ha visto impegnati tutti coloro che non hanno giocato o al massimo sono subentrati contro l’Hellas. Tra questi presente anche Luis Alberto, reduce dalla terza esclusione consecutiva dal 1’. Buona intensità e diversi colpi più duri del solito. A farne le spese sono stati soprattutto Romero e Lazzari.



Il classe 2004 ha concluso anzitempo l'allenamento per un intervento sulla tibia sinistra da parte di Luiz Felipe. Per l’ex Spal invece pestone di André Anderson sulla caviglia destra. Ritiro iniziato in tutto e per tutto sotto gli occhi del ds Tare che a fine seduta è rimasto a parlare con Strakosha chissà se del contratto in scadenza. L’allenamento è terminato con dei dettami tattici per la fase difensiva. Assenti i titolari contro l’Hellas e ovviamente Zaccagni. Dopo la distorsione al ginocchio destro rimediata contro il Marsiglia il classe ’95 dovrebbe rimanere fuori per per almeno tre settimane.