Tempo di tornare a lavorare in casa. I biancocelesti hanno completato un giorno di riposo ieri per presentarsi stamani nel centro sportivo di. Si riparte con la preparazione del prossimo match, ovvero quello di domenica alle ore 15:00 contro il. Si tratterà di un altro bivio in vista della corsa al quarto posto, e ancora una volta la Lazio non potrà permettersi passi falsi contro il gruppo di Pippo. Quest’ultimo, come tutto il mondo biancoceleste, sperano di poter riabbracciare il fratello Simone proprio domenica (il suo test molecolare è previsto nella giornata di sabato).Nel frattempo è già iniziata la preparazione della Lazio alla sfida contro il Benevento. Ricca analisi video in questo mercoledì mattina prima di scendere sul secondo campo di Formello per concludere il lavoro mattutino. Mobilità articolare e trasmissione del pallone, questa l’attivazione odierna per poi passare al possesso palla con le sponde e alla fase atletica (allunghi sui 50 metri) ai quali non hanno partecipatoL’allenamento si è concluso con una partitella dalla quale, oltre a Leiva e Immobile, è stato estromesso anche. Per la tattica effettiva bisognerà attendere almeno domani. Quasi tutti i calciatori a disposizione dello staff di Inzaghi quest’oggi. Mancavano solamente, che giocherà con lala semifinale di Coppa Italia contro l’Hellas Verona e, gestito poiché squalificato.invece si è rivisto sul campo. Quest’oggi lavoro con e senza pallone per il difensore brasiliano, il tutto con gli scarpini.