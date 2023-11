L'affare Insigne a gennaio per la Lazio può decollare, ad alcune condizioni. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport. L'attaccante ex Napoli è attualmente legato ai Toronto FC da un contratto fino al 2026 da 11,5 milioni di euro, compresi bonus e diritti di marketing. Cifre astronomiche che i biancocelesti non potrebbero mai garantire. La prima condizione affinché la suggestione si tramuti in obiettivo concreto di mercato a gennaio è che il calciatore, campione d'Europa con l'Italia nel 2021, si tagli drasticamente lo stipendio. In seconda battuta serve che il club canadese, che milita nella lega americana MLS, accetti di liberare a 0 il cartellino del giocatore oppure che apra alla possibilità di un prestito.



Operazione non semplice già in partenza, quindi. Ma intanto Insigne ha cambiato procuratori, passando alla stessa agenzia di Luis Alberto (la You First). In più non sta vivendo un periodo positivo in America, visti i dissidi con tutto l'ambiente a Toronto per i risultati scadenti della squadra e le conseguenti critiche ricevute per un impegno ritenuto al di sotto delle aspettative da parte dei tifosi. L'ala destra vorrebbe per questo tornare in Italia e per farlo sarebbe disposto anche a qualche sacrificio. Ad attenderlo a Roma ci sarebbe anche il suo amico e ex compagno ai tempi del Pescara Ciro Immobile. Anche Sarri lo riabbraccerebbe volentieri, dopo averlo allenato al Napoli. La situazione può dunque evolversi rapidamente nelle prossime settimane.