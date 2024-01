Lazio, Insigne in pressing su Sarri. Lotito apre solo a una condizione

Lorenzo Insigne è in pressing su Sarri per tornare a giocare in Italia. L'ex attaccante del Napoli è in ottimi rapporti con l'attuale tecnico della Lazio e, secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, sta provando a far leva proprio sull'allenatore biancoceleste per convincere il club capitolino a riportarlo in Serie A.



Per Insigne l'esperienza al Toronto F.C. non sta andando come si aspettava. Ma i soldi del suo ingaggio nella MLS non sono proponibili dalle parti di Formello. Lotito potrebbe aprire ad una eventuale operazione solo a condizione che il calciatore si riduca drasticamente lo stipendio e che trovi il modo di liberarsi anticipatamente dal legame con il club nordamericano. La situazione insomma è la stessa che aveva portato a ridosso di Natale ad escludere quasi del tutto ogni possibilità che l'affare potesse andare in porto a gennaio. L'insistenza del classe '91 e la sua voglia di tornare a tutti i costi, anche per provare a giocarsi le residue chance di rientrare tra i convocati per il prossimo Europeo, potrebbero far cambiare idea alla Lazio. Sempre se si verificheranno le condizioni economiche dettate dal patron.