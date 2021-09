Tra i nomi che nell'ultima sessione di mercato sono stati accostati alla Lazio vi è anche quello di Lorenzo Insigne. Il numero 10 dell'Italia era stato menzionato più che altro per il rapporto con Immobile e Sarri, ma è sembrato fin da subito uno dei tanti rumors estivi poco fondati. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Napoli deve assolutamente rinnovare il contratto del suo capitano in scadenza a giugno 2022. Al momento Insigne percepisce 4,6 milioni annui e con l'agente Pisacane ne chiede 5,5. Cifre importanti che fin da subito hanno affievolito le ambizioni della Lazio dove Immobile e Milinkovic con i bonus arrivano a circa 4 milioni di euro.