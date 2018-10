Lazio-Inter è il posticipo che stasera chiude la 10a giornata di campionato in Serie A. L'allerta meteo su Roma mette in dubbio la disputa della partita, che rischia di essere rinviata. La protezione civile della capitale ha già chiuso le scuole per oggi, dichiarando l'allerta arancione: a mezzogiorno riunione in Prefettura per decidere lo svolgimento della gara, che non si giocherà in caso di allerta rossa. Nel frattempo sono stati stesi i teloni sul campo dell'Olimpico, dove lo scorso 20 maggio Vecino regalò la Champions ai nerazzurri.



Proprio il centrocampista uruguaiano dovrebbe essere avanzato da Spalletti nel ruolo di trequartista al posto dell'infortunato Nainggolan, con Gagliardini al fianco di Brozovic. Per l'Inter si tratta della prima partita con Steven Zhang presidente: prima volta da ex anche per Keita (in panchina) e de Vrij. Dall'altra parte Simone Inzaghi sceglie Badelj come regista, visti i problemi fisici di Lucas Leiva. Non è al meglio pure Immobile, che però dovrebbe giocare comunque titolare in coppia con Caicedo.



PROBABILI FORMAZIONI

Lazio-Inter (ore 20.30 in diretta tv su Sky Sport)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Vecino, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

Arbitro: Irrati.