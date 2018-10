Intervenuto ai microfoni di Sky, Milan Badelj ha parlato della sfida di questa sera tra Lazio e Inter.



“L’anno scorso non c’ero ma comunque si sente un’aria un pochino diverso. Per noi è una bella occasione per una rivincita e comunque anche i tre punti sono fondamentali. La mia continuità? È importante, ma sono appena arrivato e ho firmato un contratto di 4 anni, quindi non è una partita a fare la differenza”.