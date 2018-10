Stefano De Martino, capo ufficio stampa della Lazio, ha dichiarato pochi minuti fa ai microfoni di Lazio Style Radio che "non ci sono notizie in base alle quali la partita fra Lazio e Inter di questa sera potrebbe essere rinviata".



“Non ci sono sono ulteriori comunicazioni. Al momento la gara si giocherà, non attendiamo altre riunioni, non ce ne saranno - ha dichiarato De Martino - e a meno di altre novità, è bene affermare che la gara si giocherà. È bene chiarire anche che non è la società che prende la decisione di giocare o meno, noi dobbiamo solo annunciarlo. Al momento in cui vi parlo, le squadre andranno in campo regolarmente”