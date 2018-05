De Vrij sì, de Vrij no. Continua in casa Lazio il dubbio relativo all'impiego o meno del difensore olandese nello spareggio Champions di domenica sera all'Olimpico, contro l'Inter. Il centrale ex Feyenoord dal prossimo primo luglio sarà un nuovo giocatore nerazzurro e per questo motivo la sua presenza in campo sta generando molte polemiche. Simone Inzaghi non ha ancora preso una decisione definitiva, ma lo stesso de Vrij ha lanciato un messaggio molto chiaro ai compagni: "Sapete quello che ho passato in questi giorni - le parole riportate da Premium Sport -, tutti i miei dubbi. Se n'è parlato molto, ma io voglio starvi vicino, voglio giocare perché è una partita troppo importante per noi e per coronare al meglio il finale di stagione".



DECISIONE IN ARRIVO - Nelle prossime ore Inzaghi sceglierà se far giocare o meno l'olandese, che anche ieri è stato provato regolarmente nella formazione titolare durante la partitella d'allenamento a Formello. De Vrij, dal canto suo, ha già deciso: l'Inter può aspettare, domenica sera vuole difendere ancora i colori della Lazio.