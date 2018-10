Dentro Lazio-Inter ci sono tantissime storie da raccontare. Come riporta la Gazzetta dello Sport, è sfida nella sfida tra i due capocannonieri della scorsa serie A. Nessuno ha segnato più di loro nelle ultime due stagioni: 58 reti per Immobile, una in meno per Icardi.



LA SFIDA DEI BOMBER - Contando anche gli altri campionati, Immobile condivide la settima piazza con Cristiano Ronaldo (il primo in classifica è Messi, 78 reti). Nello spareggio Champions dello scorso anno, Icardi ha segnato il gol del 2-2, prima della rimonta definitiva. Anche Immobile cerca vendetta, ha saltato gli ultimi due allenamenti per essere al meglio, vuole giocare a tutti i costi.