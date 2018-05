Ci siamo. Domenica è il giorno del giudizio per Lazio e Inter, che nel posticipo serale dell'Olimpico si contendono l'ultimo biglietto disponibile per salire insieme a Juve, Napoli e Roma sul treno che porta alla prossima Champions League. Un obiettivo di fondamentale importanza per il presente e il futuro di entrambi i club, da cui dipenderà anche il calciomercato estivo: con i soldi e il prestigio che garantisce la massima competizione europea sarà più facile attirare nuovi acquisti.



I nerazzurri si sono già portati avanti prenotando Lautaro Martinez, Asamoah e de Vrij. Quest'ultimo sarà in campo e avrà il compito più difficile: giocare la ultima partita con la propria squadra contro quella che sarà la sua prossima destinazione. Senza dimenticare che dovrà vedersela con Icardi, vicecapocannoniere del campionato a -1 gol da Immobile, recuperato dopo l'infortunio muscolare e atteso dal duello con Skriniar.



Sulle fasce ci saranno altri confronti interessanti: da una parte Marusic e Perisic, dall'altra capitan Lulic e il grande ex Candreva, ancora alla ricerca della prima rete stagionale. In mezzo al campo la stella biancoceleste è Milinkovic, la cui valutazione di mercato sfiora quota 100 milioni di euro. Il doppio rispetto alla clausola di rescissione di Brozovic, attivissimo in campo e sui social.



Senza Luis Alberto e Parolo, Simone Inzaghi non ha grandissime alternative in panchina. Spalletti può contare su tutta la rosa a disposizione e recupera pure Gagliardini, che però non partirà titolare. L'esperto Nani e il giovane Karamoh possono rivelarsi due buone carte da giocarsi a partita in corso. Perché l'Inter deve vincere per forza, ma la Lazio non può perdere: che la migliore vada in Champions.