In occasione della sfida contro la Lazio, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, nello stilare la formazione dovrà fare i conti con le energie che avranno a disposizione i rientranti dalle nazionali. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come sulle corsie laterali potrebbe toccare ai due italiani, Darmian, e Dimarco.



“Se Dumfries e Perisic hanno giocato in patria, Darmian è infatti rimasto ad Appiano e Dimarco non ha esordito in azzurro. I due italiani sono i più riposati e occhio, soprattutto, al mancino: ha già mostrato come possa essere utile. E perfino bivalente: sia esterno a tutta fascia, sia terzo di difesa che “sale”.