Ousmane Dabo, ex centrocampista dell'Inter, parla a Sky Sport 24: "Ricordo pù dolce? Ce ne sono tanti, dove ho giocato ho dato il massimo. E' vero che a Roma sono rimasto sei anni, quindi sono più legato alla Lazio. Però sono stato bene ovunque, anche all'Inter perché è stata la squadra che mi ha portato in Italia: sarò sempre grato a loro per questo. Lotta Champions? I biancocelesti hanno perso tanto con gli infortuni di Immobile e Luis Alberto, ora non è facile ma hanno un collettivo forte. Anche con l'Atalanta, pur in difficoltà, hanno portato a casa un pari con la giusta mentalità. Si giocheranno tutto con l'Inter, sarà una gara bellissima da vedere"