Lazio-Inter, in scena allo Stadio Olimpico di Roma alle 20.45, è il posticipo della 16esima giornata che chiude la domenica di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





LAZIO – INTER (ore 20:45)

ARBITRO: MARESCA

ASSISTENTI: PASSERI – GARZELLI

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GARIGLIO



20' - Protesta l'Inter per un tocco di mano di mano di Gila in area di rigore, si prosegue. L'azione poteva essere rivista al VAR.



15' - Proteste laziali per un tocco di mano in area di rigore di Calhanoglu, l'arbitro fa immediatamente riprendere il gioco: rivedendo l'azione, il tocco sembra di coscia.