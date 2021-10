Tutti contro tutti.: spintoni, urla, giocatori caduti a terra, inseguimenti vari. Come e perché è successo? Al minuto 81 del secondo anticipo dell’ottava giornata di Serie A Felipe Anderson porta in vantaggio la squadra di Sarri con un tap-in su una ribattuta corta di Handanovic. L’azione del gol ha una genesi particolare. Inizia con un fallo a metà campo di Leiva su Dimarco, con l’Inter che però non si ferma e arriva al tiro con Lautaro Martinez (che probabilmente non vede il compagno a terra). Reina para la convulsione centrale dell’argentino e fa ripartire in contropiede i suoi. Dimarco si rotola a terra, ma la Lazio prosegue l’azione.: Irrati, l’arbitro dell’incontro, giustamente concede la norma del vantaggio sul fallo di Leiva. La Lazio non butta il pallone fuori dal campo, ma l'Inter aveva proseguito.Non è quindi questo il caso. Ma nell’istante in cui Anderson segna si scatena la rabbia degli interisti.Felipe allarga le braccia, come a far vedere all’arbitro che è protagonista in modo passivo dell’episodio. Arriva anche Immobile, a difendere il compagno, provandogli a staccare di dosso Dumfries. Subito dopo ecco capitan Handanovic che si butta su Immobile, e dietro di lui Milinkovic-Savic che cintura Dumfries. A quel punto accorrono gli altri calciatori. L’esterno olandese dell’Inter finisce a terra, e mentre lo fa trascina con sé Anderson che, steso, allarga le braccia, come a richiamare l’attenzione dell’arbitro (ancora lontano dal parapiglia).L’argentino supera di slancio uno svogliato Brozovic eIntanto alle loro spalle c’è, a cui Irrati rivolge l’attenzione. Il gruppo si divide in due; da un lato ancora Handanovic e Dumfries opposti a Milinkovic, Luiz Felipe e Cataldi (accorso dalla panchina), dall’altro Luis Alberto e Marusic con Vecino, Skriniar e Correa. Mentre Irrati fa il gesto di cacciare dal taschino il primo giallo, Felipe Anderson è sempre schiena a terra con Lautaro che lo sovrasta minaccioso.Luis Alberto va a urlare in faccia ad Handanovic, che lo spinge via. L’arbitro si mette al centro del caos e inizia ad allontanare i giocatori. Che pian piano si disperdono, tutti tranne Lautaro, sempre furibondo con Anderson: ancora gli si avvicina faccia a faccia. Zaccagni prova ad allontanarlo, inutilmente. Felipe, sempre da terra, gesticola e sembra quasi giustificarsi. Arriva Cataldi, lo alza di peso e lo porta via. Ma Lautaro, inizialmente bloccato da Zaccagni, si svincola ed insegue Cataldi e Anderson.Quest’ultimo gli mette le mani sulle spalle, come ad abbracciarlo, ma Lautaro lo spinge via e continua a urlargli contro. Luis Alberto si accorge della scena e prova ad intervenire, inutilmente. Felipe sembra quasi scusarsi, allarga le braccia, l’arbitro si avvicina e osserva l’ennesimo assalto di Lautaro. C’è bisogno del corpo di Milinkovic per allontanare l’argentino, che poi viene trascinato via da Barella. Finalmente l’arbitro può decidere chi ammonire: giallo a Dumfries, Lautaro, Milinkovic e (inspiegabilmente) a Felipe Anderson.Non è finita qui.. Un gesto nelle sue intenzioni goliardico, uno scherzo con un amico. Che però ha appena perso una partita sentita, e la prende male. L'arbitro assiste alla scena ed estrae il rosso per il difensore della Lazio, che scoppia in lacrime. Disperato, perché Correa è uno dei suoi migliori amici, e tutto voleva fuorché essere offensivo. Insomma, si sente come vittima di un'in giustizia. Ma intanto l'espulsione è arrivata, atto finale di una partita folle.