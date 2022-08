Lazio-Inter (venerdì 26 agosto alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la terza giornata di campionato in Serie A. Oltre al solito ballottaggio tra Gosens e Dimarco sulla fascia sinistra contro Lazzari, Simone Inzaghi medita di dare una chance da titolare a Gagliardini per contrastare la fisicità di Milinkovic-Savic e dell'ex nerazzurro Vecino in mezzo al campo.



PROBABILI FORMAZIONI



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni.



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Lukaku, Lautaro.