Lazio-Inter (domenica 17 dicembre con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la sedicesima giornata di campionato in Serie A, la quartultima nel girone d'andata. I nerazzurri si presentano a questa sfida con 38 punti in classifica, 17 in più dei biancocelesti a quota 21. Entrambe le squadre si sono qualificate come seconde agli ottavi di finale in Champions League.



LE ULTIME - Sarri deve fare a meno degli infortunati Patric, Romagnoli e Isaksen. L'ex di turno Vecino è in ballottaggio con Rovella a centrocampo.

Dall'altra parte Simone Inzaghi non può contare sull'altro ex de Vrij, infortunato così come Dumfries: al suo posto Cuadrado o Bisseck, col conseguente avanzamento di Darmian.



PROBABILI FORMAZIONI



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.



INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.