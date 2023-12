Matias Vecino non ci sarà contro l'Inter stasera. Il centrocampista della Lazio è stato bloccato ieri da un virus influenzale e problemi intestinali. Non ce la farà ad essere in campo quindi per affrontare la sua ex squadra. A riportare la notizia stamattina è Repubblica, nelle pagine della Cronaca di Roma. Al suo posto giocherà Rovella in cabina di regia con Luis Alberto e Guendouzi mezzali.