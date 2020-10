Primo vero big match stagionale perche affrontadi Roma. Una sfida che negli ultimi anni è valsa più volte l'accesso alla Champions League dei due club e che spesso e volentieri ha saputo regalare emozioni e incontri combattuti. Le due squadre sanno come mettersi in difficoltà e non mancheranno di farlo neanche in questa occasione con la sfida a distanza fra bomber come, ma anche in mezzo al campo dove il sogno di mercato Milinkovic-Savic è rimasto tale per i nerazzurri e dove non ci sarà invece Matias Vecino, che i biancocelesti li ha trafitti già in passato e che più volte è stato obiettivo di Tare e Lotito.sfide contro l’Inter in campionato, dopo che non aveva ottenuto neanche un successo nelle precedenti cinque. La Lazio,di Serie A e dalla stagione 2014/15, l’Inter ha vinto quattro trasferte di Serie A contro la Lazio a fronte di sole 2 sconfitte.Dall’inizio del 2010, l’Inter ha perso 11 gare all’Olimpico in Serie A, almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altro stadio.Tra le squadre affrontate almeno tre volte con la maglia della Lazio in Serie A, l'Inter è l'unica contro cuinon ha trovato il gol (escludendo i calci di rigore) nella competizione (otto sfide). La Lazio è la squadra contro cuiha preso parte a più gol in Serie A (sei: quattro reti e due assist). La Lazio è la squadra contro cui l’attaccante dell’Interha giocato più minuti (173) in Serie A senza prendere parte ad alcun gol.Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.Inter (3-5-2): ​Handanovic; Skriniar De Vrij Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Barella, Perisic; Lukaku, Lautaro.​