. Le formazioni di Sarri e Inzaghi si ritrovano l'una di fronte all'altra all'Olimpico dopo aver rispettivamente raccolto 4 e 6 punti nelle prime due giornate.Queste le statistiche che accompagnano Lazio e Inter alla sfida delle 20.30:dopo che è stata costretta l'ultima volta a pareggiare a reti bianche contro il Torino. Dopo avere vinto la prima partita casalinga stagionale, i padroni di casa hanno ora la possibilità di vincere due partite casalinghe consecutive ad inizio di una stagione per la prima volta dal 2015/16.La tendenza della difesa a subire il gol di apertura potrebbe essere ancora una preoccupazione per l'allenatore Maurizio Sarri, anche seQuesto è successo anche nelle ultime sei partite contro l'Inter, ma per la prima volta da gennaio 2014 potrebbe vincere scontri diretti casalinghi consecutivi in Serie A.. I nerazzurri arrivano dalla vittoria per 3-0 contro lo Spezia, dove per la prima volta da gennaio 2021 ha evitato di subire un tiro in porta in una partita di Serie A. Quel risultato ha ancheGiocatori da tenere d'occhio:(la sua vittima preferita), incluso il gol conclusivo nella vittoria per 3-1 nella scorsa stagione.(segnato da Lautaro Martínez) nella vittoria per 3-1 quando ha giocato l'ultima volta contro la Lazio a febbraio 2021.Sequenza in evidenza: l'Inter ha segnato il gol di apertura nelle sue ultime sette trasferte ufficiali.