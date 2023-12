DOPO LA PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER IL COMMENTO DEL NOSTRO TALENT.

Dopo la chiusura dei gironi di Champions League e il passaggio del turno agli ottavi di finale da seconde classificate, ladi Maurizioe ldi Simonetornano in campo e si affrontano nel big match dellail posticipo domenicale in scenaallo Stadio Olimpico di Roma.Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.I biancocelesti hanno fin qui deluso in campionato, con una sola vittoria nelle ultime cinque (2 pari e 2ko) e il provvisorio decimo posto in classifica, a -3 dall'Europa e -4 dalla Champions, però nelle ultime due stagioni hanno sempre battuto in casa i nerazzurri, che invece sono lanciatissimi in vetta e vogliono mantenerla nella lotta a distanza con la Juve, centrando la terza vittoria di fila e la terza partita senza subire gol e portandosi a +4 sui bianconeri, provando la prima fuga del campionato. Sfida nella sfida, quella tra i due bomber, che però vivono momenti molto diversi: Lautaro ha realizzato 14 gol finora, Immobile solo 4. Anche Calhanoglu e Thuram, rispettivamente a quota 7 e 6 gol realizzati, vogliono fare la differenza.- Negli ultimi 10 confronti diretti in Serie A, Lazio e Inter non hanno mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: in questo parziale cinque vittorie nerazzurre (tra cui quella nell’ultimo match giocato ad aprile), quattro biancocelesti e un pareggio. L’Inter non vince in casa della Lazio in Serie A dal 29 ottobre 2018 (0-3 con doppietta di Icardi e gol di Brozovic): da allora tre successi biancocelesti e un pareggio; Maurizio Sarri, in particolare, oltre ad aver vinto entrambi i precedenti interni da allenatore dei capitolini contro l’Inter, è imbattutto in casa nel massimo torneo contro i nerazzurri (cinque vittorie e due pareggi). L’Inter è la squadra che ha vinto più partite abbinando il clean sheet nei maggiori cinque tornei europei 2023/24 (10, almeno due più di qualsiasi altra squadra); questa è solo la quarta volta che i nerazzurri vincono almeno 12 delle prime 15 gare di un campionato di Serie A (dopo 2006/07, 2017/18 e 2019/20) ed è solo la quinta che ottengono almeno 10 clean sheets a questo punto della stagione (dopo 1971/72, 1972/73, 1988/89 e 2015/16). Questa è la sesta volta che la Lazio raccoglie 21 o meno punti nelle prime 15 giornate di un campionato di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (l’ultima risaliva al 2015/16): in tutte le precedenti cinque occasioni non è mai andata oltre all’ottavo posto a fine torneo. Maurizio Sarri e Simone Inzaghi (197 panchine in Serie A con la Lazio tra il 2016 e il 2021) sono due dei cinque allenatori con la più alta media punti a partita nel massimo campionato tra quelli che hanno allenato solo nell’era dei tre punti a vittoria e con almeno 150 panchine nella competizione: 1.93 per l’attuale tecnico della Lazio, 1.92 per quello dell’Inter – meglio di loro solo Conte, Allegri e Ancelotti. Lazio (28 anni e 287 giorni) e Inter (29 anni e 56 giorni) sono le due squadre con l’età media più alta di questo campionato, considerando i giocatori scesi almeno una volta sul terreno di gioco. L’Inter viaggia a una media gol a partita di 2.47 in questa Serie A – quarto dato migliore nei maggiori cinque campionati europei 23/24 dopo Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e PSG – e vanta una media gol subiti a match di 0.47, la seconda migliore nei Big-5, dopo il Nizza. La squadra nerazzurra è l’unica ad essere in top-5 in entrambe le classifiche. Nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata più volte dell’Inter in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (10, al pari del Nizza). Yann Sommer è infatti diventato il primo portiere a collezionare almeno 10 clean sheet nelle sue prime 15 partite di Serie A, nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). L’Inter è la vittima preferita in Serie A di Felipe Anderson: sei gol segnati ai nerazzurri, tra cui quattro nelle ultime cinque presenze; il brasiliano ha segnato una sola rete in questo torneo, ma ha fornito ben cinque assist (uno anche a Verona nell’ultimo turno), meno solo di Thuram e Dybala (sei ciascuno) in questo campionato. Lautaro Martínez ha segnato 28 reti nel 2023 in campionato, solo tre giocatori nella storia dell’Inter hanno realizzato più gol in Serie A in un singolo anno solare: Giuseppe Meazza (29 nel 1933 e 30 nel 1930), Antonio Valentin Angelillo (31 nel 1958) e Stefano Nyers (32 nel 1951).