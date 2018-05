Il match più importante del turno, quello in programma alle ore 20:45 allo stadio Olimpico tra Lazio e Inter, è stato affidato a Gianluca Rocchi. Sarà l’esperto arbitro di Firenze – che aveva avuto un turno di riposo in più proprio per poter essere chiamato in causa in questa occasione - a dirigere quello che è un vero e proprio spareggio per decretare quale sarà l’ultima squadra ad accedere alla prossima Champions League: ai biancocelesti di Inzaghi andranno bene sia una vittoria che un pareggio, mentre i nerazzurri di Spalletti saranno costretti ad ottenere i tre punti in trasferta per strappare un pass per l’Europa dei grandi e raggiungere così l’obiettivo prefissato a inizio stagione. Rocchi sarà assistito al Var da Irrati, universalmente riconosciuto tra i migliori nell’utilizzo della nuova tecnologia. Al Var con lui ci sarà Vuoto; gli assistenti sono Di Liberatore e Di Fiore; il quarto uomo è Guida. Di seguito gli episodi da moviola di Lazio-Inter analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



37' - Cartellino giallo a Lucas Leiva per un intervento in ritardo su Rafinha che aveva già scaricato il pallone. Giusta l'ammonizione per il centrocampista della Lazio.



34' - Cartellino giallo a Lulic per fallo da dietro su Cancelo. Corretta la decisione di Rocchi, in linea con le precedenti ammonizioni di questo match.



29' - Regolare il gol dell'1-1 dell'Inter. Corner di Brozovic, il pallone sbuca sul secondo palo dove Strakosha smanaccia sui piedi di D'Ambrosio che calcia col destro e trova la rete. Rocchi convalida il gol e il Var conferma la decisione. D'Ambrosio colpisce in modo regolare il pallone e solo nell'azione del calcio colpisce leggermente col ginocchio Strakosha.



26’ - Cartellino giallo a Luiz Felipe che entra in ritardo da dietro su Cancelo lanciato in ripartenza. Giusta la decisione dell’arbitro anche in questo frangente.



23’ - Cartellino giallo a Miranda per un duro intervento su Murgia. Il centrocampista della Lazio calcia a pochi metri dall’area di rigore, Miranda entra in ritardo direttamente sulle gambe dell’avversario. Corretta la decisione di Rocchi.



19' - Leiva sbilancia Rafinha che cadendo interrompe la corsa di Murgia: Rocchi non ammonisce il brasiliano dell'Inter. Decisione dubbia, il centrocampista della Lazio stava ripartendo.



13’ - Cartellino giallo a Brozovic per fallo da dietro in scivolata su Milinkovic-Savic nella metà campo dell'Inter. Corretta la decisione dell'arbitro Rocchi.