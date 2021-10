Lazio-Inter di sabato pomeriggio sarà un match speciale per Simone Inzaghi, per la prima volta di ritorno all’Olimpico da ex. I nerazzurri, attualmente terzi in classifica, cercano la rimonta ai danni di Napoli e Milan e secondo i betting analyst partono favoriti, a quota 2,25. A 3,35 la vittoria dei biancocelesti, chiamati al riscatto dopo la pesante sconfitta di Bologna. Stessa quota per il pareggio.

Per i campioni d’Italia in carica è stato un inizio di campionato all’insegna dello spettacolo, visto che in tutte le loro partite sono stati segnati almeno 3 gol; dato analogo per le gare interne della nuova Lazio di Sarri. Questo spirito offensivo di entrambe le squadre rafforza l’opzione Over a 1,65 contro il 2,25 dell’Under. In pole position per il risultato esatto l’1-1, stesso esito finale dello scorso campionato, a 6,50, mentre si gioca a 10,50 un 2-1 per i padroni di casa. Un colpaccio da ex alla prima di Inzaghi, con il risultato di 1-3 è in quota a 15.