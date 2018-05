Lazio-Inter sarà anche Immobile contro Icardi. La Gazzetta dello Sport evidenzia la sfida nella sfida tra i due centravanti e spiega come sia curioso che molto probabilmente (Immobile di sicuro, su Icardi sapremo domani) entrambi rimarranno fuori dal Mondiale in Russia.



“Oltre a sciogliere il nodo dell’assegnazione del quarto posto, Lazio-Inter definirà il capocannoniere della Serie A 2017-2018. Allo stato attuale, Ciro Immobile ha 29 gol e Mauro Icardi 28. Una rete li divide, tutto può accadere. L’italiano non parteciperà al Mondiale perché la Nazionale non si è qualificata, l’argentino è avviato sulla stessa strada: Jorge Sampaoli, c.t. della Selecciòn, non sembra intenzionato a portarlo in Russia (domani sapremo). Curioso che i più prolifici attaccanti della Serie A possano restare fuori dalla Coppa del Mondo e singolare che le prime due classificate del nostro campionato - Juve e Napoli - non esprimano il miglior bomber”.