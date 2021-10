È telegenico, quindi per fortuna le immagini sono chiare. In tv viene bene, quindi per fortuna non possono esserci dubbi sulla sua identità. Sta facendo il verso della scimmia a #Dumfries. Trovarlo e sbatterlo fuori dagli stadi dovrebbe essere molto semplice. pic.twitter.com/2Dc1nMWPLr — Alessandro Alciato (@AAlciato) October 17, 2021

Ci sono le immagini tv, c'è questo video che metto a disposizione. Mi auguro questo soggetto che fa chiaramente il verso della scimmia a #Dumfries possa essere identificato e allontanato per sempre dagli stadi di calcio. Vi chiedo gentilmente di retwittare, grazie!#LazioInter pic.twitter.com/u9Kcq84BuI — Francesco (@ohmyminnesota) October 16, 2021

, acceso dalla rissa scoppiata subito dopo il gol del momentaneo 2-1 di Felipe Anderson - coi nerazzurri a protestare per un compagno, Dimarco, a terra da diversi secondi e senza che gli avversari buttassero fuori il pallone -, ripetuto più volte, come a simulare il verso della scimmia.- Un primo piano che ha fatto il giro dei social e del mondo, un'immagine che macchia ulteriormente la reputazione del calcio italiano:, sia durante la partita che in occasione dell'intervista post-gara, e gli altrettantoUna situazione divenuta intollerabile e che - com'è avvenuto nel caso delle frasi a Maignan e del giocatore del Napoli - ha portato se non altro all'individuazione dei responsabili e al provvedimento di esclusione dallo stadio a tempo illimitato deciso dalle società.L'ennesimo caso dopo queste prime 8 giornate di Serie A pongono ormai l'accento su un malcostume che non può più essere sottovalutato nè giustificato in alcun modo. Lo sfottò da tifoso è una cosa, qui siamo invece in presenza di ripetuti episodi di insulti a sfondo razziale che rischiano di macchiare l'immagine nel nostro calcio anche nei salotti internazionali. Senza dimenticare che il presidente federale Gravina ha ufficiosamente candidato l'Italia ad ospitare l'edizione del 2028 dell'Europeo...