Lazio, interrotti i contatti per un obiettivo a centrocampo: richieste troppo alte del club

Contatti interrotti tra Lazio e Monza per Andrea Colpani. Secondo quanto riporta questa mattina Il Messaggero, il club biancoceletse avrebbe deciso di virare altrove per cercare un rinforzo a centrocampo, perché le richieste del Monza per il classe '99 sono troppo alte. Si trattava comunque di un obiettivo per l'estate, visto che i lombardi non avevano alcuna intenzione di privarsi di uno dei propri gioielli a stagione in corso.



Il trequartista, originario di Brescia e cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, dopo le prime esperienze a Trapani e poi l’arrivo in Brianza, è pronto ora a spiccare il volo nel calcio dei grandi. Sembra quasi impossibile infatti immaginare che vestirà la maglia biancorossa del Monza anche l'anno prossimo. Il suo rendimento in questa stagione, con 6 gol e un assist in 22 presenze tra Serie A e Coppa Italia (praticamente le ha giocate tutte), ha attirato l'attenzione delle big (Inter soprattutto, ma anche Juventus) e il prezzo è inevitabilmente lievitato. Si parla già di cifre sopra ai 25 milioni. Troppi per la Lazio, che voleva provare ad anticipare i tempi per bruciare la folta concorrenza. Lotito e Fabiani non hanno trovato spiragli per muoversi e ora stanno guardando altrove, alla ricerca di profili ideali per il percorso di ringiovanimento della rosa che sarà intrapreso in estate.