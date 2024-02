Lazio, intesa Lotito-squadra per i premi Champions. Ora il presidente vuole risposte in campo

Blitz di Lotito a Formello prima della trasferta della Lazio a Cagliari. Come scrive oggi Repubblica, il patron biancoceleste ha raggiunto l'intesa con la squadra per i premi da corrispondere per la Champions League. Si trattava di una delle questioni rimaste in sospeso da tempo. Un primo passo della società per rasserenare gli animi dopo le polemiche diffusesi nei giorni scorsi attorno all'ambiente. Ma è anche una mossa per togliere alibi ai giocatori, dai quali ora la società si attende una risposta in campo.



Presto saranno risolte anche le questioni dei rinnovi. Quello di Provedel è imminente, anche se resta di fissare l'appuntamento per la firma. Poi toccherà a Romagnoli (c'è ancora distanza tra richiesta e offerta) e si proverà a sbloccare la situazione di Zaccagni. Fondamentale per favorire il clima distensivo è stata anche la mediazione del ds Fabiani. La dirigenza biancoceleste ha ribadito con fermezza a più riprese in questi giorni la piena fiducia in Sarri. Per questo, già dalla prossima gara in Sardegna sarà accettato un solo risultato.