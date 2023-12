Accordo trovato per l'arrivo di Valeri alla Lazio a giugno. A dare la notizia oggi è il quotidiano La Stampa, nell'edizione romana, secondo cui sarebbe stata trovata l'intesa con gli agenti del calciatore per far sbarcare a Roma a parametro 0 in estate il terzino attualmentre in forza alla Cremonese.



Classe '98, a Cremona dal 2020 dopo essere cresciuto proprio nelle giovanili biancocelesti ed essere passato poi al Lecce e al Cesena, Valeri è stato di fatto messo fuori rosa dal club lombardo. L'estate scorsa gli era stato proposto il rinnovo, ma il calciatore lo ha rifiutato proprio in prospettiva di potersi accasare alla Lazio, sua squadra del cuore. Da gennaio, a sei mesi dalla scadenza del suo attuale contratto, potrà firmare per il club capitolino.