I giardini di Piazza della Libertà a Roma hanno un nuovo nome. Da ieri pomeriggio sono intitolati all'ex bersagliere Luigi Bigiarelli, che in quel luogo il 9 gennaio 1900 fondò la società polisportiva Lazio. Con una cerimonia pubblica, alla presenza di alcuni rappresentanti delle istituzioni capitoline, è stata scoperta la targa nell'area verde a ridosso del lungotevere Michelangelo, tra via Cola di Rienzo e Ponte Margherita, tradizionale luogo di ritrovo dei tifosi biancocelesti.



Tra i presenti, l'attuale presidente della polisportiva Antonio Buccioni ha dichiarato: "Bigiarelli cullava un sogno e con lui un'altra quindicina di ragazzi, che in questa piazza fondarono la Lazio. Il sogno era di portare qui uno sport popolare. Ma non poteva certo immaginare che avrebbe generato una famiglia tanto grande e gloriosa. Il sogno di Luigi è stato realizzato. Erano quindici 123 anni fa, oggi sono oltre 10.000 persone, tra giovani e adulti, che praticano sport grazie alla Lazio e onorano il nome del club e della città, in Italia e nel mondo. Sempre viva la Lazio". Subito dopo ha preso la parola anche Enrico Lotito, figlio del patron della più nota sezione del sodalizio, la Lazio Calcio: "Porgo i saluti di mio padre e di tutta la Lazio Calcio. Per me è un onore essere qui, dove è iniziata una grande storia. Noi stiamo facendo molto con la Lazio Calcio e vi invito ad aderire alle nostre iniziative venendo allo stadio".