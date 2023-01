Oltre 2000 biglietti polverizzati nel giro di un paio d'ore. Questa è stata la risposta dei laziali per la trasferta contro il Sassuolo. Tutto esaurito il settore ospiti, più uno spicchio di tribuna (200 posti circa), del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Le polemiche per gli episodi di razzismo a Lecce e i risultati deludenti delle ultime gare non hanno fermato la voglia dei sostenitori biancocelesti di stare vicino alla squadra di Sarri, anche se qualche mugugno inizia a sentirsi tra i tifosi.



Gli effetti della mano del tecnico toscano sulla Lazio dopo un anno e mezzo si vedono solo a tratti e non tutti i protagonisti sembrano ancora pienamente coinvolti nel progetto. Alcune recenti dichiarazioni del mister, in particolare sui limiti mentali della squadra, hanno avuto per molti il sapore più della resa impotente, che della consapevolezza di dover fare qualcosa. La fiducia nell'operato dell'allenatore mostra insomma alcuni segni di incrinatura. Per mettere a tacere queste voci servirà allora un risultato convincente domenica da Immobile e compagni, per rimettersi in carreggiata in campionato. La spinta dei tifosi non mancherà di certo.