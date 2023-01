Si stanno invertendo i rapporti nel centrocampo della Lazio. Rispetto a due mesi fa ora è Milinkovic ad avere qualche frizione con Sarri, mentre Luis Alberto sembra aver trovato la giusta lunghezza d'onda che piace al tecnico. Come scrive Il Messaggero oggi il serbo è travagliato dalla questione del rinnovo e, sul campo, da un rendimento non al top ormai da novembre. Il mister lo ha sempre difeso e coccolato, senza mai rinunciare a lui tra i titolari. Le ultime due gare però sono state troppo sottotono da parte del Sergente. L'atteggiamento ha fatto storcere il naso al punto che nei faccia a faccia avuti con la squadra, il toscano non ha potuto non fargli presente la sua delusione.



Dall'altra parte il Mago spagnolo pare aver ritrovato l'ispirazione. A dicembre era stato molto apprezzato da Sarri il suo approccio in allenamento e nelle amichevoli. Sembra aver avuto una sorta di scatto d'orgoglio dopo le polemiche e le tante panchine. Le voci di mercato continuano a vederlo lontano dalla Lazio in un prossimo futuro, ma per il momento Luis Alberto sembra essere tornato un valore aggiunto per la squadra. Lo stesso il tecnico si augura possa succedere anche a Milinkovic, magari anche riservandogli, se necessario, lo stesso trattamento del numero 10 che d'altronde, nel vis a vis post Lecce a Formello ha fatto notare a chiare lettere di essere finito fuori quando aveva giocato male. Ora perché non dovrebbe capitare anche agli altri?