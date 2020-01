Il Napoli elimina la Lazio dalla Coppa Italia battendola 1 a 0, in un quarto di finale ricco di emozioni e di episodi, tra rossi, pali e gol in fuorigioco. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della gara: “Sull’espulsione di Leiva ha sbagliato Lucas, ma la prima ingenuità è stata dell’arbitro, il giocatore ha preso la palla ed è stato pure ammonito, quindi grande ingenuità del direttore di gara, poi è vero, Leiva è un giocatore di esperienza e doveva evitare questa reazione. Dispiace perdere una partita dominata in lungo e in largo da noi. Peccato, ci tenevamo tanto alla Coppa Italia e dispiace uscire, ai ragazzi non posso dire nulla. Meritavamo di più, ma il calcio è questo”



SULLA SQUADRA – “È da tanti anni che siamo insieme, siamo cresciuti molto. La squadra ha fatto una grande partita, avrebbe meritato di raccogliere di più, queste partite sono da insegnamento, quando la palla non entra e gli episodi non girano a favore”