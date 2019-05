Il futuro di Inzaghi è appeso al filo della Coppa Italia. La finale contro l'Atalanta sarà l'ago della bilancia per valutare la stagione: a Formello c'è forte insoddisfazione per l'andamento in campionato, c'era la convinzione di aver allestito una squadra competitiva, in grado di arrivare in Champions. Che ora è ottava.



IL FUTURO DI INZAGHI - Il destino del mister è legato alla Coppa Italia: alzandola al cielo Inzaghi si toglierebbe ogni ombra, spazzerebbe via le critiche. Anche perché si fanno già i nomi dei suoi possibili sostituti. Come riporta ilè Messaggero, dopo Mihajlovic circola con insistenza il nome di De Zerbi.