Nonostante la proposta di un contratto da 7,5 milini di euro in tre anni più eventuali bonus che porterebbero la cifra a 11, Inzaghi e la Lazio rimangono in stand-by. Non si sblocca la situazione del tecnico piacentino e per questo motivo si susseguono continuamente voci in merito al suo futuro. Napoli, Fiorentina, Juventus. Queste e molte altre squadre lo tengono d'occhio, ma come riporta La Gazzetta dello Sport, anche il presidente Lotito sta facendo le sue valutazioni. In caso di mancato accordo col tecnico piacentino sarebbero due i nomi caldi. Uno è Ivan Juric dell'Hellas Verona, ma il profilo che piace di più alla società biancoceleste è senza dubbio quello di Rino Gattuso, in rotta con De Laurentiis al Napoli.