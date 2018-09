L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del derby contro la Roma: "Sappiamo che è una partita a sé all'interno del campionato, abbiamo avuto pochissimo tempo. Può essere stato un male da un certo punto di vista, ma forse è anche un bene. La Roma avrà lo stesso tempo nostro, i giocatori non avranno tempo di accumulare stress".



Sulla Roma: "Siamo appena all’inizio, può essere un momento negativo per loro. Come per noi dopo le prime due. Ora vengono da una bella vittoria, verranno per fare una grande partita. Abbiamo analizzato le loro ultime due, hanno giocato diversamente con Bologna e Frosinone. Siamo pronti a tutti e due i moduli che schiereranno. Possono tornare a giocare anche con il 4-3-3".



Sugli ingredienti per vincere il derby: "A prescindere è importantissima per noi e i nostri tifosi. Vogliamo continuare così, incontreremo una grande squadra. La differenza la può fare la gestione dello stress e la fame giusta. Un derby bisogna giocarlo con fame. Dobbiamo vincere".



Sulla formazione: "Domani dovrei avere tutti tranne Lukaku. Ieri Radu ha avuto buone sensazioni, Luiz Felipe mancava dal Napoli, mi aveva dato garanzie, ha fatto 75 minuti buoni, l'ho cambiato per i crampi ed evitare cose spiacevoli. Correa uomo derby? Tutti possono essere uomini derby, la mia idea è sempre quella che il singolo non vince da solo il derby, ma è il gruppo che porta alle imprese. E io ho un grande gruppo".



Sul gap con la Roma: "Sulla carta è rimasto ma vogliamo azzerarlo. Abbiamo inserito giocatori importanti che ci daranno rotazioni. Sarà la terza gara in sei giorni, a Udine abbiamo speso tanto. Quelli utilizzati hanno dato ottime risposte".