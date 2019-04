Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi commenta in conferenza stampa la sconfitta in casa della Spal: "Spiace, era una grande occasione che non abiamo sfruttato. e' mancato cinismo, sapevamo che loro ci avrebbero concesso poco. Abbiamo avuto la parata su Immoile, il tiro di Leiva fermato sotto le gambe di Viviano, una chance per Marusic. Ora guardiamo avanti e pensiamo alla prossima. La Spal ha fatto ciò che ci aspettavamo, squadra organizzata, ribaltava l'azione con giocatori importanti, a parte un tiro di Fares non abbiamo rischiato nulla. In partite come questa devi essere bravo e cinico, con il gol di Immobile dopo 6' sarebbe stata un'altra partita. Una grande occasione persa, domenica però c'è un'altra partita. Rigore? Non l'ho rivisto, i ragazzi nello spogliatoio mi hanno detto che non c'era. Io dal campo ho percepito la spinta su Leiva quando ha parato Viviano, al di là degli episodi non dovevamo comunque perdere. E' una beffa aver perso una partita del genere. Come il passo falso col Crotone? Abbiamo pagato lo scarso cinismo, sapevamo che non avremmo avuto 10 occasioni, 3 nitide magari sì, e ci sono state con Immobile, Leiva e Marusic. Due volte è stato bravo il portiere, la terza potevamo concludere meglio. Poi bisogna essere maturi, quando non si riesce a vincere allora non devi perdere. Ora ci sono 4 giorni per il Sassuolo e accorciare la classifica. Mancanza di cattiveria? No, i ragazzi l'hanno interpretata bene. L'atteggiamento è stato giusto, per me c'è stata mancanza di cinismo. Devi vincere la partita nelle tre occasioni nitide, poi succede che il Var in un contatto fortuito possa fermare il gioco e dare rigore quando i giocatori della Spal affermano che non ci sia. Per quanto riguarda gli infortunati Radu e Pedro Neto hanno aumentato i carichi ma non erano ancora in grado di giocare oggi, speriamo siano disponibili per domenica. Gara più tattica della Spal? Penso di sì. Con la Spal avevamo già avuto difficoltà all'esordio dell'anno scorso, finì 0-0. Ha ottimi elementi, i tifosi hanno spinto, partita incanalata sullo pareggio, poi arrivata la decisione con la Var. Dobbiamo recuperare le forze, ora ci aspetta una partita insidiosa con il Sassuolo".