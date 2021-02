Conto alla rovescia per il rinnovo del contratto di Simone Inzaghi con la Lazio. Come si legge sul Corriere dello Sport, ormai si attende solo l'annuncio ufficiale della firma fino al 2024 dell'allenatore. Pronto a ripercorrere le tracce di un altro ex calciatore biancoceleste: Diego Pablo Simeone sulla panchina dell'Atletico Madrid da un decennio.